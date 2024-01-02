ننشر مخرجات اجتماع حمدوك وحميدتي في أديس أبابا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الكاتبة الصحفية رشا عوض، عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية و الديمقراطية تقدم، ورئيسة تحرير صحيفة التغيير السودانية، أن اجتماعهم مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، انتهي بشكل ايجابي، حيث استغرق وقتًا طويلًا، وسيستكمل غدا الثلاثاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقال عوض، إن الاجتماع اليوم كان في نقاشات موسعة حول الحر ب والسلام، مؤكدة بأنه ركز علي ثلاث ركائز رئاسية، أولها القضايا الإنسانية والأزمة التي تمر بها البلاد من اندلاع الحرب.

القضايا الإنسانية

وأضافت الكاتبة الصحفية رشا عوض، عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية و الديمقراطية تقدم، أن الاجتماع مع دقلو كان باستفاضة عن كيفية التصدى للأزمة الإنسانية وحماية المدنيين من الانتهاكات، مع ضرورة توصيل الإغاثات الإنسانية لمتضررين، عبر تدابير سيتم الاتفاق عليها لاحقًا.

تشكيل لجنة تقصي الحقائق

وأوضحت رئيسة تحرير صحيفة التغيير السودانية، أن الركائز الثانية التي ناقشت في الاجتماع، تشكيل لجنة تقصي الحقائق من الأطراف القوي السياسية، بهدف السعي الحقيقة وراء اطلاق النار مع ضرورة وقف العدائيات.

الترتيبات السياسية

وفي هذا السياق أشارت الكاتبة الصحفية رشا عوض، أن الركائز الثالثة كان مرتبط بالترتيبات السياسية، موضحة بأنها طرحت التنسيقية خارطة طريقة فنية، تحافظ علي الوطن.

واستكملت حديثها مؤكدة، بأن كافة الأطراف اتفقت بأن السودان تمر بأزمة كارثية ويجب السعي لتحقيق السلام وقف هذه الحرب.

وأردفت بأن التنسيقية، هدفها الأول أطار مساعي السلام وضرورة عقد لقاء مع الأطراف المتنازعة لإيجاد حلول ينال رضاء الشعب السوداني، وإنهاء نزيف الدم.

وأعربت عن حزنها بما يحدث الآن في السودان، بما يسمي بـ"المقاومة الشعبية"، لانه يهدد الوحدة الوطنية وسينتج عنه زيادة العنصرية وتحويل الدولة لحرب أهلية.

اجتماع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، مساء اليوم الاثنين، في إحدى القاعات الكبرى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وكانت جريدة الخليج 365 حصلت أمس الأحد، على أسماء المشاركين في لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والدكتور عبدالله حمدوك، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

ويضم الأسماء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السابق في السودان، المهندس عمر الدقير رئيس حزب الموتمر السوداني، وفضل الله برمة ناصر رئيس حزب الامة القومي، والطاهر حجر عضو مجلس السيادة و حركة تجمع قوي التحرير، والهادي ادريس عضو مجلس السيادة و رئيس حركة المجلس الانتقالي، بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي.

كشف شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، عن أجندة اللقاء بين حمدوك ودقلو، مؤكدًا بأن أهمها وقف أطلاق النار.

وقال عثمان، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الخليج 365"، إن الأجندة تضمن“ إطلاق سراح الأسري المدنيين وقف التمدد العسكري في المدن مع ضرورة وقف الأعمال القتالية”.

وأضاف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن الأجندة تتضمن وضع آليات حماية المدنيين وتفعيل آليات الرقابة المجتمعية ووقف الانتهاكات، مع ضرورة فتح الممرات الإغاثة الإنسانية و تقديم المساعدات للمتضررين من الحرب، وتقديم الضمانات للازمة لعوده المنظمات الدولية والمحلية للعمل".

وأكد شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، لـ"الخليج 365"، أن الأجندة المطروحة في لقاء حمدوك ودقلو، عرض خارطة الطريق التي أعدتها تنسيقية القوي المدنية تقدم كخارطة طريق لإيقاف الحرب، مع وضع أساس للعملية السياسية التي تقود لإنهاء مسببات الحروب في البلاد.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن تسعي تنسيقية القوي المدنية و الديمقراطية، عبر الاجتماع اليوم، بالخروج بنتائج ملموسة تمثل بارقة امل بالنسبة للسودانيين في السبيل لانهاء حرب15 أبريل 2023.

لقاء حمدوك وحميدتي في إثيوبيا

لقاء حمدوك وحميدتي في إثيوبيا