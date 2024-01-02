رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مجمع السويس الطبي قبل الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل مجمع السويس الطبي ووحدة طب أسرة أكتوبر التابعين للهيئة في السويس، سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك استعدادًا لافتتاحهما.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا لتحقيق أحلام المصريين في التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تأتي في مقدمة الأولويات دائمًا لبناء الإنسان، ولافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي بشهادات دولية.

وأجرى الدكتور أحمد السبكي، جولة على الأقسام المختلفة بمجمع السويس الطبي، شملت الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات وغرف الرعاية المركزة والمناظير والأشعة والمعامل وسكن الأطباء والتمريض.

كما تفقد العيادات المختلفة بوحدة طب أسرة أكتوبر، من عيادات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، وأمراض "الباطنة، الأطفال، الأسنان، الجلدية"، والتسجيل الإلكتروني للملفات الطبية، وغرف المعمل، والصيدلية.

واطمأن الدكتور السبكي، على جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خلال فترة التشغيل التجريبي في مجمع السويس الطبي ووحدة طب أسرة أكتوبر، كما استطلع آراء المرضى حول الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، وحرص على التحدث مع مقمي الخدمة من الأطقم الطبية والإدارية مشددًا على توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين وبأعلى جودة عالمية وفقًا لاستراتيجية الهيئة.

وتابع السبكي، الالتزام ببرامج التدريب الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالسويس، والميكنة والتحول الرقمي لبيئة العمل والخدمات، لضمان كفاءة وجودة وسرعة الأداء.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس ترتكز على 33 منشأة صحية، منها 6 مستشفيات، وهي، مجمع السويس الطبي، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، ومركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ بالسخنة".

إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة، وبلغت تكلفة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه شملت البنية التحتية للمنشآت الصحية وتجهيزاتها الطبية وغير الطبية.

وأكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وتعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتابع: أن الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية هي المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.