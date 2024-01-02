أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة: انضمام مصر لـ"بريكس" يخفض الضغط على الدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن انضمام مصر رسميًا لتجمع بريكس يعزز التنمية الاقتصادية، موضحا أن محاور التعاون مع بريكس متعددة ومنها حركة التجارة الدولية والتدفق الاستثماري والسياحي.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم السبت أن تكتل البريكس هو الأهم من حيث حجم النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية، مشيرا إلى أن مصر سوق كبير إفريقيا وعربيا.

وأشار إلى أن شكل حركة التجارة الدولية يتغير تدريجيا خاصة في ظل الصراعات الاقتصادية بين أمريكا وأوروبا من ناحية، والصين وروسيا من جانب آخر، منوها بأن انضمام مصر إلى تكتل بريكس يخفض الضغط على الدولار .

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