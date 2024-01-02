5 إصابات في تسرب غاز في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 طالبات بحالة اختناق وإغماء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر تسرب غاز طبيعي، بمسكنهم بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهن إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول 5 طالبات جامعيات، مصابات بحالة إختناق وحالتهن العامة متوسطة، إلى المستشفى التخصصي، وهن "شيماء.خ.أ"،21 عامًا، مقيمة الأقصر، و "نورة.ج.ع"، 23 عامًا، مقيمة المنوفية، و "ريم.و.م"، 23 عامًا، مقيمة أسيوط، و"أميمة.ع.ا"، 24 عامًا، مقيمة سوهاج، و ".ريم.ع.ص"، 23 عامًا، محافظة بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.