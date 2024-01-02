أكسيوس: حماس اقترحت عبر الوسطاء صفقة من 3 مراحل يتوقف القتال في كل منها شهرا

افاد موقع "أكسيوس" بان حركة حماس اقترحت عبر الوسطاء صفقة من 3 مراحل يتوقف القتال في كل منها شهرا. ولفت "أكسيوس" الى ان إسرائيل رفضت مقترح حماس لصفقة جديدة لتبادل للأسرى.

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