إصابة 3 إسرائيليين شرق تل أبيب إثر إطلاق نار خاطئ في حافلة

أُصيب 3 إسرائيليين بجراح، بسبب إطلاق نار "خاطئ"، وذلك خلال استقلالهم حافلة، شرق مدينة تل أبيب، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها شرعت بالتحقيق "في ظروف إطلاق النار بشكل خاطئ على حافلة في (بلدة) إلعاد، من قبل أحد السكاّن المحليين".

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن رجلين في الـ53 والـ47 من عمريهما، أصيبا بجراح متوسطة، فيما أُصيب ثالث بجراح طفيفة؛ بينما قالت الشرطة في بيانها إن ثلاثتهم أُصيبوا بجراح تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة.

وأضافت الشرطة أن عناصرها "الذين وصلوا إلى مكان الحدث، احتجزوا أحد السكان في الخمسينات من عمره، للاشتباه في قيامه بتنفيذ إطلاق النار".

وأشارت إلى أنها ستنظر في تحويله إلى المحكمة، "مع طلب لتمديد اعتقاله".

كما لفتت تقارير إسرائيلية إلى حادقة مماثلة جرت قبل نحو أسبوع، حينما أُصيب شخص بجراح خطيرة، إثر انفلات رصاصة من سلاحه الخاص.