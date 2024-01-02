بسبب غزة.. إسرائيل تقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى جنوب إفريقيا.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي والجهات السياسية "عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب إفريقيا."

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية، أن جنوب إفريقيا "قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية."

وأضافت المحكمة أن دعوى جنوب إفريقيا تقول إن إسرائيل قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد جدد الدعوة إلى وقف فوري في غزة لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج عن الأسرى.

ودعا جوتيريش، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الجمعة الماضي، جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات بالمنطقة، موضحا أن هناك خطر مستمر من حدوث صراع إقليمي واسع كلما طال أمد الصراع في غزة.

وأضاف الأمين العام أن تصاعد العنف في الضفة بما في ذلك العمليات المكثفة الإسرائيلية وعنف المستوطنين أمر مثير للقلق.