شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يؤكد استعداد أمريكا لمساعدة اليابان من آثار الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة لليابان في أزمتها بسبب الزلزال الذي ضرب وسط اليابان أمس الاثنين.

وقال إن الولايات المتحدة واليابان حليفان وثيقان تربطهما صداقة عميقة توحد شعبيهما.

وأضاف: قلوبنا مع الشعب الياباني في هذا الوقت العصيب.

مقتل 4 أشخاص

وتأكد مقتل 4 أشخاص في مقاطعة إيشيكاوا اليابانية بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب البلاد الاثنين.

وتسببت الزلازل التي وقعت في الساحل الغربي الياباني، في إصدار تحذيرات من حدوث موجات مد عالية "تسونامي" في كوريا الجنوبية.

وحذر إقليم جانجون الواقع بشرق البلاد السكان في العديد من المدن والمقاطعات من تسونامي عبر رسائل نصية، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الكورية الجنوبية يونهاب الاثنين.