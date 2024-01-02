اليوم.. المشروع الوطني للقراءة يعلن الفائزين خلال حفله الختامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن المشروع الوطني للقراءة، التابع لمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا، والمقام بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، موعد إقامة الحفل الختامي للدورة الثالثة من المشروع والتي من المقرر لها أن تعقد اليوم الثلاثاء 2 يناير بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

تأتي الفعاليات بمشاركات من وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجامعات المصرية للإعلان عن الفائزين في الدورة الثالثة على مستوى الجمهورية، ليواصل المشروع بذلك رسالته نحو تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الازهرية والجامعات والمدرسين على القراءة من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع؛ إسهاماً في تعزيز ريادة مصر الثقافية بما يتماشى مع رؤية الدولة لعام 2030.

ويقام الاحتفال بحضور مجموعة بارزة من القادة وصناع القرار؛ بمشاركة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بالإضافة إلى نخبة من قيادات الميدان التربوي والثقافي والإعلامي.

وتشترط المنافسة عدة معايير منها قراءة 30 كتاباً في مجالات المعرفة المتنوعة، ثم تلخيصها في مُدَوّنتيْ الإنجاز بالنسبة لبُعد الطالب المثقف، أو على الموقع الإلكتروني للمشروع لبُعدي القارئ الماسي والمعلّم المثقف، فيما يقدر إجمالي القيمة المالية للجوائز التي يحصل عليها جميع الفائزين بمبلغ عشرين مليون جنيه شاملة المنافسات الأربعة.

والمشروع الوطني للقراءة مشروع رباعي الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب "القارئ الماسي"، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"، وأخيراً منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية".