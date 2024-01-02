مدير "حقوق الإنسان" السوداني: قوات الدعم السريع احتلت 59 مستشفى في الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال أمية يوسف، مدير مركز حقوق الإنسان السوداني، إن ما قامت به قوات الدعم السريع في السودان خلال الـ8 أشهر الماضية، أسوأ مما يتخيله أي مراقب عالمي عما يجري في السودان، مبينا أن هذه الميليشيات قامت باحتلال 59 مستشفى في الخرطوم، وأخرجت الطاقم الطبي منه ومنعته عن العمل.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدّم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأثنين أن قوات الدعم السريع اغتصبت النساء ونهبت أموال المواطنين وسرقة سياراتهم، وهذا موثق من قبل المجتمع الدولي، بالإضافة إلى قيام هذه الميليشيات بعمل تطهير عرقي لقبيلة كاملة غرب السودان.

وأوضح أن الأزمة السودانية، راح ضحيتها حتى الآن، ما يقرب من 12 ألف شهيد ومثلهم من الجرحى والمصابين، إضافة إلى نزوح 7 ملايين مواطن من المدن الكبرى التي تتواجد بها الميليشيات، إلى الداخل السوداني، بالإضافة إلى وجود أكثر من مليون ونصف لاجئ خارج السودان.

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