رئيس الوزراء الياباني: الزلازل تسببت بسقوط عدد كبير من الضحايا وبأضرار مادية كبيرة

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن "الزلازل القوية والعديدة التي هزت وسط اليابان منذ الاثنين، بما فيها زلزال بقوة فاقت 7 درجات، قد تسببت في سقوط كثير من الضحايا وبأضرار مادية كبيرة".
وذكر كيشيدا "تأكّد وقوع أضرار جسيمة"، متحدثا عن وجود "كثير من الضحايا والمباني المنهارة والحرائق". واكد انه "علينا أن نسابق الوقت لإنقاذ الأرواح".
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