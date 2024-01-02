وفاة المعارض السوري رياض الترك في باريس

توفي المعارض السوري رياض الترك، عن عمر ناهز 93 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس والذي أمضى سنوات طويلة في السجن.
ولد رياض الترك في مدينة حمص 1930، وتميز بمعارضته الشرسة للدولة السورية طوال فترة حكم حزب البعث العربي الاشتراكي.
وبعد إطلاق سراحه من السجن لمدة سنوات وصلت إلى أكثر من 17 عاما، جرى سجنه مجددا في عام 2001 بسبب تصريحات إعلامية له ضد الدولة السورية. وتم على إثر ذلك إطلاق سراحه في 2002 لأسباب صحية، وكان يعاني من مشاكل في القلب ومن السكري.
وكان الترك لفترة طويلة أمينا عاما للفصيل المنشق عن الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) الذي حظرته الحكومة السورية.
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