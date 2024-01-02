زعيم المعارضة الكوريّة الجنوبيّة تعرض للطعن في رقبته

تعرّض زعيم المعارضة الكوريّة الجنوبيّة لي جاي ميونغ للطعن في رقبته أثناء حديثه إلى صحافيّين في مدينة بوسان الساحليّة بجنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

واشارت الوكالة الى ان "كان لي لا يزال في وعيه عندما نُقل إلى مستشفى. وقُبض على المهاجم في مكان الواقعة".

وكان لي، زعيم الحزب الديموقراطي، قد خسر أمام المحافظ يون سوك يول بالانتخابات الرئاسيّة عام 2022.

وعبّر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن "قلقه العميق" بعد الهجوم على زعيم المعارضة"، مشددا على أنّ "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أيّ ظرف".

تجنّب لي الاعتقال في أيلول عندما رفضت محكمة طلب احتجازه موقتا في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة.

وهو لا يزال يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.