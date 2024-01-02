اليابان تسابق الزمن لإنقاذ الناجين من الزلزال القوي

ابوظبي - سيف اليزيد - تعكف اليابان اليوم الثلاثاء على تقييم مدى الأضرار الناجمة عن زلزال ضرب ساحلها الغربي وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وتدمير مبان وطرق رئيسية وانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع كبير من المنازل في درجات حرارة تصل للتجمد.

وقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، مما دفع سكانا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة مع وصول أمواج تسونامي يبلغ ارتفاعها حوالي متر إلى الساحل الغربي لليابان.

وتم إرسال الآلاف من أفراد الجيش ورجال الإطفاء ورجال الشرطة من أنحاء البلاد إلى المنطقة الأكثر تضررا في شبه جزيرة نوتو النائية نسبيا في محافظة إيشيكاوا.

ومع ذلك، تعثرت جهود الإنقاذ بسبب أضرار جسيمة لبعض الطرق وتعطلها، واضطر أحد المطارات في المنطقة إلى الإغلاق بسبب شقوق في المدرج.

وتم تعليق الكثير من خدمات السكك الحديدية وحركة العبارات والرحلات الجوية إلى المناطق المتضررة.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال اجتماع طارئ "عمليات البحث وإنقاذ المتضررين من الزلزال معركة مع الزمن".

وقال كيشيدا إن رجال الإنقاذ يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى الطرف الشمالي لشبه جزيرة نوتو بسبب تضرر الطرق، وإن عمليات المسح بطائرات هليكوبتر كشفت عن حرائق كثيرة وأضرار واسعة النطاق في المباني والبنية التحتية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تأكيد وفاة أكثر من عشرة أشخاص حتى الآن، معظمهم في بلدة واجيما المتضررة بشدة بالقرب من مركز الزلزال، حيث اندلع حريق هائل يوم الاثنين.

وقالت إدارة الشرطة الوطنية إنه تأكد مقتل ستة أشخاص.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية رصد أكثر من 140 هزة أرضية منذ وقوع الزلزال لأول مرة يوم الاثنين. وحذرت الوكالة من احتمال حدوث المزيد من الهزات القوية في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لليابان بعد الزلزال.

وقال "الولايات المتحدة واليابان باعتبارهما حليفين وثيقين تربطهما صداقة عميقة توحد شعبينا. قلوبنا مع الشعب الياباني في هذا الوقت العصيب".

وقالت الحكومة اليابانية إنها أمرت حتى مساء الاثنين بإجلاء أكثر من 97 ألف شخص في تسع مناطق على الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. وقضى أولئك من تم إجلاؤهم الليل في مراكز رياضية وصالات للألعاب الرياضية في المدارس، وهي أماكن تستخدم عادة مراكز إجلاء في حالات الطوارئ.

وعاد كثيرون إلى منازلهم يوم الثلاثاء بعد أن رفعت السلطات التحذيرات من حدوث تسونامي.