الجيش الأوكراني رفع حال التأهّب الجوّي محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة

رفع الجيش الأوكراني حال التأهّب الجوّي، محذرا من "وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة". واشارت القوّات الجوّية على مواقع التواصل الاجتماعي الى "خطر صاروخي في المناطق التي صدر فيها إنذار جوّي! تهديد بإطلاق صواريخ كروز من طائرات تو-95MS. ويوجد إجمالي 16 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95MS في الجو".

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