القوات الجوية الأوكرانية رصدت عددا من الصواريخ المتجهة نحو كييف

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها "رصدت عددا من الصواريخ المتجهة نحو كييف، بعد رفعها حال التأهب التأهّب الجوّي والتحذير من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة".

وتوجهت القوات الجوية الى سكان العاصمة بالقول "كييف، ابقوا في ملاجئكم. العديد من الصواريخ متجهة نحوكم".

وكان الجيش الأوكراني قد رفع حال التأهّب الجوّي، محذرا من "وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة".

واشارت القوّات الجوّية على مواقع التواصل الاجتماعي الى "خطر صاروخي في المناطق التي صدر فيها إنذار جوّي! تهديد بإطلاق صواريخ كروز من طائرات تو-95MS. ويوجد إجمالي 16 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95MS في الجو".