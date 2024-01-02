"كان" الإسرائيلية: خطة تقسيم غزة لمقاطعات ستعرض على مجلس الوزراء الأمني اليوم

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن خطة للجيش الإسرائيلي، تتضمن تقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أنه "سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق ونواح، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية، وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية"، لافتة إلى أن هذه الخطة سوف تُعرض اليوم باجتماع مجلس الوزراء المصغر (كابينت)، موضحة أن هذه "العشائر المعروفة لدى الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (دون تحديد المدة)".

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قوله إنه "لا جدوى من الحديث عن السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، طالما أنها لم تخضع لعملية تغيير جوهرية"، مضيفا "إذا كانوا جادين في التغيير، فليثبتوا ذلك أولا في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".