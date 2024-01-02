انت الان تتابع خبر التربية تكشف عن تسجيل 450 شهادة مزورة في المؤسسات الحكومية لعام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "خطة الوزارة الرامية للقضاء على الشهادات المزورة مستمرة"، مبيناً أن "الوزارة حريصة على ترصين العمل الحكومي وتنقيته من اساليب التزوير المختلفة" .وأوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير أن، "اللجان المختصة في المديرية العامة للتقويم والامتحانات أنهت المحاضر التحقيقية بحق المزورين والمصادقة عليها، مع القيام بتبليغ الجهات المتضررة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي التزوير"، مشيرا الى "تسجيل 450 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية لعام 2023".

من جانبه، شدد الوزير على "ضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على ازدهار وتقدم البلد، بغية إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم والحفاظ على أهمية الشهادة الدراسية ومكانتها المجتمعية".