اليوم.. "أسود الرافدين" يحطون الرحال في الإمارات تحضيراً لمنافسات كأس آسيا

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد إنَّ "بعثة منتخبنا الوطني ستسافر بطائرة خاصة اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي وسيكون الوفد برئاسة علي جبار نائب رئيس الاتحاد ويونس محمود نائباً لرئيس الوفد والمشرف أحمد الموسوي عضو الاتحاد إلى جانب لاعبي الأندية في دوري نجوم العراق”، مضيفاً أنَّ "اللاعبين المحترفين والمغتربين سيصلون إلى الإمارات في اليوم ذاته من أجل التحضير لمواجهة كوريا الجنوبية في السادس من الشهر الحالي"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ "مدرب منتخبنا الوطني الإسباني خيسوس كاساس اختار كوريا الجنوبية بسبب تقارب أسلوب لعب الشمشون مع فرق مجموعة العراق على غرار اليابان وفيتنام وإندونيسيا وستكون هذه المقابلة التجريبية فرصة مثالية لتطبيق التكتيك المناسب واختيار اللاعبين لمواجهات الاستحقاق القاري".

وأكد أنَّ "قائمة اللاعبين ضمّت جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وزيد تحسين وسعد ناطق وفرانس ضياء وريبين سولاقا وعلي عدنان وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي والآن محي الدين للدفاع، وإبراهيم بايش وزيدان إقبال وأحمد علي وأسامة رشيد وأمير العماري وعلي جاسم وبشار رسن ويوسف الانين ودانيلو سعيد ومنتظر ماجد لخط الوسط، وللهجوم علي الحمادي وأيمن حسين ومهند علي".

وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة حسام حسن أنَّ الجانب القطري شرع اليوم بمنح تأشيرة السفر (الفيزا) للجماهير العراقية الراغبة بالحضور إلى الدوحة لمؤازرة أسود الرافدين بواسطة تطبيق "هيا" الإلكتروني، مؤكداً أنَّ "وزارته نسقت مع الأشقاء في قطر لاسيما بعد توجيهات رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني والمتابعة من قبل وزير الشباب والرياضة لتسهيل مهمة تواجد المشجعين خلال البطولة القارية ودعم المشاركة العراقية في هذا المحفل الآسيوي المهم".

