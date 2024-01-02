انت الان تتابع خبر اليوم.. "أسود الرافدين" يحطون الرحال في الإمارات تحضيراً لمنافسات كأس آسيا والان مع التفاصيل
2024-01-02 | 07:49
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من المؤمّل أن تغادرنا اليوم الثلاثاء، بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم في طريقها إلى الإمارات للدخول في معسكر تدريبي تحضيري تتخلله إقامة مباراة تجريبية واحدة أمام كوريا الجنوبية في السادس من الشهر الحالي ومن ثم التوجّه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2024، في الوقت نفسه كشفت وزارة الشباب والرياضة عن بدء الجانب القطري بمنح تأشيرة السفر (الفيزا) للجماهير العراقية الراغبة بالحضور إلى العرس القاري لمؤازرة أسود الرافدين بوساطة تطبيق "هيّا" الإلكتروني.
وأضاف أنَّ "مدرب منتخبنا الوطني الإسباني خيسوس كاساس اختار كوريا الجنوبية بسبب تقارب أسلوب لعب الشمشون مع فرق مجموعة العراق على غرار اليابان وفيتنام وإندونيسيا وستكون هذه المقابلة التجريبية فرصة مثالية لتطبيق التكتيك المناسب واختيار اللاعبين لمواجهات الاستحقاق القاري".
وأكد أنَّ "قائمة اللاعبين ضمّت جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وزيد تحسين وسعد ناطق وفرانس ضياء وريبين سولاقا وعلي عدنان وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي والآن محي الدين للدفاع، وإبراهيم بايش وزيدان إقبال وأحمد علي وأسامة رشيد وأمير العماري وعلي جاسم وبشار رسن ويوسف الانين ودانيلو سعيد ومنتظر ماجد لخط الوسط، وللهجوم علي الحمادي وأيمن حسين ومهند علي".
وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة حسام حسن أنَّ الجانب القطري شرع اليوم بمنح تأشيرة السفر (الفيزا) للجماهير العراقية الراغبة بالحضور إلى الدوحة لمؤازرة أسود الرافدين بواسطة تطبيق "هيا" الإلكتروني، مؤكداً أنَّ "وزارته نسقت مع الأشقاء في قطر لاسيما بعد توجيهات رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني والمتابعة من قبل وزير الشباب والرياضة لتسهيل مهمة تواجد المشجعين خلال البطولة القارية ودعم المشاركة العراقية في هذا المحفل الآسيوي المهم".