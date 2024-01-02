شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. زعيم المعارضة يتعرض لحادث طعن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونج للطعن خلال ظهور علني اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث عندما كان لي يجيب عن أسئلة الصحفيين، بعد زيارة موقع بناء لمطار جديد في جزيرة جاديوك جنوب شرقي البلاد، وهي جزء من مدينة بوسان الساحلية.

جرح في رقبته

وسقط لي على الأرض مصابًا بجرح في رقبته، حسبما ذكرت محطات إذاعية كورية جنوبية.

ونُقل إلى المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية في مكان الحادث.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن السياسي المنتمي إلى يسار الوسط كان واعيًا.

وأُلقي القبض على المهاجم المشتبه به في مكان الحادث.

وتعرض لي للهزيمة بفارق ضئيل من قبل الرئيس يون سوك يول في الانتخابات الرئاسية في مارس 2022.