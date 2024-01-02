شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انفجارات بكييف.. والجيش الأوكراني يرفع حال التأهب الجوي ويتحدث عن تهديد صاروخي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

يوم جديد من الاقتتال العنيف والتصعيد تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، الثلاثاء، فيما يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، بينما يستعيد الجيش الأوكراني بالدعم العسكري الغربي لمواجهة الدب الروسي.

وفي آخر التطورات، رفع الجيش الأوكراني حال التأهّب الجوّي، الثلاثاء، محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة. وقالت القوّات الجوّية على “تليغرام”: “خطر صاروخي في الخليج 365 التي صدر فيها إنذار جوّي! تهديد بإطلاق صواريخ كروز من طائرات تو-95MS. ويوجد إجمالي 16 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95MS في الجو”.

وتحدّث رئيس بلديّة كييف عن وقوع انفجارات في العاصمة، بعد حوالي ساعة على إعلان الإدارة العسكريّة الإقليميّة رصد مُسيّرات في المجال الجوّي للمدينة. وكتب المسؤول على “تليغرام” إنّ “حطام مُسيّرات يحترق… في منطقة ديسنيانسكي”، مضيفا أنّ خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

وبحسب رئيس بلديّة ميكولاييف، أسقطت القوّات الجوّية مُسيّرات في مدينته، وتسبّب الحطام المتساقط في نشوب حريق.

وقبلها سُمع دويّ انفجارات في كييف، الثلاثاء، في وقتٍ كانت أوكرانيا تحاول صدّ هجوم بمُسيّرات على عاصمتها، حسبما أفاد مسؤولون. وصدرت إنذارات من هجمات جوّية في مدن أخرى في البلاد.

وقال مسؤولان أوكرانيان إن روسيا شنت هجوما بطائرة مسيرة على كييف في الساعات الأولى من الصباح، فيما أدى حطام الطائرة إلى اندلاع حريق في مبنى سكني بإحدى مناطق العاصمة.

وتحدّث رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات في العاصمة، بعد حوالي ساعة على إعلان الإدارة العسكريّة الإقليميّة رصد مُسيّرات في المجال الجوّي للمدينة.

وكتب المسؤول على “تليغرام” إنّ “حطام مُسيّرات يحترق… في منطقة ديسنيانسكي”، مضيفا أنّ خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

ودخلت إنذارات من هجمات جوّية في مناطق كييف وتشيرنيهيف وتشيركاسي وميكولاييف وخيرسون حيّز التنفيذ بالساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وبحسب رئيس بلديّة ميكولاييف، أسقطت القوّات الجوّية مُسيّرات في مدينته، وتسبّب الحطام المتساقط في نشوب حريق.

وأعلنت القوّات الجوّية الأوكرانيّة، الثلاثاء، أيضا أنّ 9 قاذفات استراتيجيّة روسيّة أقلعت من قاعدة في شمال روسيا.

وقالت القوّات الجوّية في كييف إنّ “9 قاذفات استراتيجيّة من طراز Tu-95MS من مطار +أولينيا+ (منطقة مورمانسك) تُحلّق في الاتّجاه الجنوبي الشرقي”.

وهي كانت تحدّثت الجمعة أيضا عن تحليق طائرات توبوليف تو-95 التي طُوّرت في عهد الاتحاد السوفييتي. وفي ذلك اليوم، نفّذت موسكو سلسلة ضربات على مدن أوكرانيّة عدّة، بما فيها كييف، ما أسفر عن 39 قتيلًا.

وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين “تكثيف” الضربات الروسيّة في أوكرانيا ردًّا على قصف غير مسبوق شنّه الجيش الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسيّة السبت وخلّف 25 قتيلًا بينهم خمسة أطفال.