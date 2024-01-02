​​​​​​​حادثة طعن لزعيم المعارضة في كوريا الجنوبية

وتم نقل ميونغ، إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية، بعد حوالي 20 دقيقة من الاعتداء عليه، وروى شهود أن منفذ الهجوم اقترب من ميونغ، وتظاهر بأنه أحد أنصاره وطلب توقيعه، ثم نفذ الهجوم بسلاح مجهول يبلغ طوله نحو 20 - 30 سم.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي كيم سو كيونغ، إن الأخير أعرب عن قلقه العميق إزاء سلامة ميونغ، ووجّه الشرطة والسلطات المعنية بكشف ملابسات واقعة الاغتيال وتقديم العلاج اللازم لزعيم المعارضة، وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على ضرورة عدم التهاون مع العنف تحت أي ظرف من الظروف.
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