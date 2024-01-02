​​​​​​​حادثة طعن لزعيم المعارضة في كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، تعرض للطعن في الجانب الأيسر من رقبته أثناء حديثه مع الصحفيين بعد جولة أجراها في موقع بناء مطار جديد في مدينة بوسان، ونشرت الوكالة الكورية صورة لزعيم المعارضة الكورية، وهو مدد على الأرض ويضغط على جرح في رقبته وحوله بعد الأشخاص يحاولون إسعافه. وبحسب "يونهاب" الكورية، فإن منفذ عملية الطعن ألقي القبض عليه في مكان الحادث.

وتم نقل ميونغ، إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية، بعد حوالي 20 دقيقة من الاعتداء عليه، وروى شهود أن منفذ الهجوم اقترب من ميونغ، وتظاهر بأنه أحد أنصاره وطلب توقيعه، ثم نفذ الهجوم بسلاح مجهول يبلغ طوله نحو 20 - 30 سم.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي كيم سو كيونغ، إن الأخير أعرب عن قلقه العميق إزاء سلامة ميونغ، ووجّه الشرطة والسلطات المعنية بكشف ملابسات واقعة الاغتيال وتقديم العلاج اللازم لزعيم المعارضة، وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على ضرورة عدم التهاون مع العنف تحت أي ظرف من الظروف.