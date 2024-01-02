ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في اليابان الى 48 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في اليابان الى 48 قتيلا.

وفي وقت سابق اليوم، افادت السلطات المحلية عن "ارتفاع حصيلة الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان الى 30 قتيلا على الأقل بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة".

وأوضحت حكومة مقاطعة إيشيكاوا أن "نصف الوفيات سجّلت في مدينة واجيما الساحلية، حيث اندلع حريق كبير أتى على عدد من المنازل".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن "الزلازل القوية والعديدة التي هزت وسط اليابان منذ الاثنين، بما فيها زلزال بقوة فاقت 7 درجات، قد تسببت في سقوط "كثير من الضحايا" وبأضرار مادية كبيرة".

واوضح كيشيدا "تأكّد وقوع أضرار جسيمة"، متحدثا عن وجود "كثير من الضحايا والمباني المنهارة والحرائق". وأضاف "علينا أن نسابق الوقت" لإنقاذ الأرواح.