زيلينسكي: تسرب المعلومات سمح لروسيا بالحصول على ميزة

اشار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع مجلة إيكونوميست، الى إن "تسرب المعلومات سمح لروسيا بالحصول على ميزة".
في 4حزيران، شنت القوات الأوكرانية هجومها المضاد، في اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وألقت في المعركة ألوية تم تدريبها في دول الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. ولكن هذه القوات، لم تتمكن حتى من تجاوز خطوط الدفاع التكتيكي للجيش الروسي، وتكبدت القوات الأوكرانية المهاجمة خسائر فادحة.
وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أخذا يشعران بالملل، من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف.
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