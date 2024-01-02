السلطات الأميركية تحقق في حادث إرهابي محتمل ليلة رأس السنة في نيويورك

أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن "السلطات في البلاد تحقق في حادث إرهابي محتمل وقع ليلة رأس السنة في روتشستر شمال ولاية نيويورك، أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين"..

ونقلت شبكة ABC News عن مصدر أمني مطلع على القضية قوله إنه "يجري التحقيق في الحادث المميت باعتباره عملا إرهابيا محتملا".

واوضح رئيس شرطة روتشستر، ديفيد سميث إن "شخصين قتلا وأصيب 5 آخرون بعدما اصطدمت سيارة فورد إكسبيديشن بسيارة ميتسوبيشي أوتلاندر أثناء خروجها من موقف للسيارات بالقرب من مركز كوداك في روتشستر".

وأضاف سميث أن "الاصطدام وقع حوالي الساعة 12:50 صباح يوم الاثنين بالقرب من ممر للمشاة، بينما كان رواد حفل ترفيهي يغادرون المكان، ما أدى إلى إصابة مجموعة من المشاة"، مشيرا إلى أن حريقا كبيرا اندلع عقب الحادث واستغرق إخماده ما يقرب من ساعة".