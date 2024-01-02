تسونامي يضرب الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية في أعقاب زلزال اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة الأرصاد الجوية، أنه تم رصد تسونامي يصل ارتفاعه إلى 85 سم قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو اليابانية أمس بقوة 7.6 درجة، وتم إصدار تحذير رئيسي من وقوع تسونامي.

وقالت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إنه بعد حوالي أربع ساعات من وقوع الزلزال، شوهدت موجة تسونامي، بلغ ارتفاعها 85 سم عند أعلى نقطة، قبالة ميناء "موكهو" في مدينة دونغهاي الساحلية الشرقية، على بعد 182 كيلومترا شرق سيئول، مساء أمس الإثنين، وذلك وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية (KMA).

وفي أعقاب الزلزال، شوهد أول تسونامي قبالة الساحل الشرقي الكوري الجنوبي في أقل من ساعتين، في مدينة غانغنيونغ الساحلية، حيث وصل ارتفاع الأمواج إلى 39 سم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن أمواج تسونامي يقل ارتفاعها عن 10 سم كانت تتجه نحو الساحل الشرقي صباح اليوم الثلاثاء، والأمواج تنحسر تدريجيا لكن لا يزال يتعين على الناس في المناطق الساحلية توخي الحذر.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سواحل كوريا الجنوبية تسونامي منذ يوليو من عام 1993، عندما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة هوكايدو اليابانية متسببا في موجات تسونامي على الساحل الشرقي لكوريا بارتفاع 2.76 متر عند أعلى نقطة.