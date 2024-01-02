زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة أغارت قبل قليل على بنى تحتيّة عمل انطلاقًا منها عناصر "حزب الله"، في قرية يارون جنوب لبنان".
وادّعى، في تصريح، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، هاجم جيش الدّفاع بنى تحتيّة عسكريّة للجيش السوري، ردًّا على عمليّة إطلاق قذائف صاروخيّة نحو الأراضي الإسرائيليّة"، مشيرًا إلى أنّ "قبل قليل، تمّ رصد إطلاق قذيفتَين صاروخيّتَين نحو مستوطنة شلومي على الحدود اللّبنانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: أغرنا على بنى تحتية لـ"حزب الله" في يارون ورصدنا إطلاق قذيفتَين نحو شلومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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