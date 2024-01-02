"سرايا القدس": اشتبكنا مع جنود العدو في مخيم البريج واستهدفنا تحشدات عسكرية وسط خان يونس

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بأنّ "مجاهدينا استهدفوا بوابل من قذائف الهاون النّظامي عيار 60، تحشّدات عسكريّة إسرائيليّة في محيط مسجد عباد الرحمن وسط ​خان يونس​". وذكرت أنّ "مجاهدينا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرّشّاشة، موقعين بهم إصابات محقّقة، في مناطق التّقدّم في مخيم ​البريج​ وسط ​قطاع غزة​".

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