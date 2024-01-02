شكرا لقرائتكم خبر عن كرة لهب ضخمة.. احتراق طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار باليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت لقطات حية بثتها قناة "تي بي إس" التلفزيونية اليابانية، اليوم الثلاثاء، اندلاع النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار هانيدا بطوكيو.

وأظهرت اللقطات الركاب وهم يغادرون الطائرة عبر مزلق الطوارئ أثناء إخماد الحريق.

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واندلعت النيران في الطائرة لأسباب غير معروفة أثناء اقترابها من الهبوط.

كما أظهرت اللقطات بعد ذلك كرة نارية متفجرة، وتعرضت الطائرة لأضرار بالغة. ولم تتوفر في البداية معلومات عن سقوط ضحايا محتملين.

زلزال اليابان

لقي ما لا يقل عن 30 شخصًا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي اليابان في أول أيام العام الجديد، فيما تكافح فرق الإنقاذ اليوم الثلاثاء، للوصول إلى مناطق انهارت فيها المباني وتضررت الطرق وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.

وقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، ما دفع سكانًا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة، بينما ضربت أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان وجرفت بعض السيارات والمنازل في البحر.