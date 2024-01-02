بقذيفة الياسين 105.. كتائب القسام تقصف دبابة إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب مع وصول الصواريخ إلى مجالها الجوي، والتي اعتقد المستوطنون في تل أبيب أنها معايدة من البلدية بمناسبة العام الجديد، لكنه فوجئ بأنها صواريخ حماس.

ويشار إلى أن كتائب عز الدين القسام أعلنت أمس الإثنين، تفجير مقاتليها لفوهة نفق في منطقة جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، مشيرة إلى إيقاع قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وتمكن مقاتل من قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مشيرة إلى مقتله على الفور.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت كتائب القسام، أنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية أثناء عملها في مهمة استخباراتية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أمطرت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" تزامنًا مع بداية عام جديد في وقت متأخر ليلة أمس.

وتستمر الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار العملية البرية الذي شنها جيش الاحتلال في سبيل القضاء على حركة حماس.