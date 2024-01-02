السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتي الضبعة وجلال بخط (القباري - مرسى مطروح) 12 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي الضبعة / جلال بخط (القباري - مرسى مطروح) اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا يوم السبت الموافق 6/1/2023 حتى الساعة 10 مساءً يوم الخميس الموافق 18/1/2023.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لرفع كفاءة مرفق النقل ونظرًا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي (الضبعة - جلال) بخط (القباري - مرسى مطروح) لتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع.

وسيتم اختصار كل القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الضبعة والقطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة جلال ونقل الركاب بين محطتي الضبعة وجلال بأتوبيسات مخصصة تيسيرًا عليهم وذلك بالتنسيق بين السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي الضبعة وجلال لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

وسيتم تشغيل القطارات بين محطة محرم بك ومحطة الضبعة وبين محطة جلال ومحطة مرسى مطروح طبقًا لجداولهم المجدولة والصادرة في يناير 2023 مع استمرار الإيقاف المؤقت لقطارات (939/ 940و943/942 القاهرة / مرسى مطروح) والعكس، ويتم تشغيل قطار 657 من محطة الضبعة حتى محطة محرم بك وتشغيل قطار 646 من محطة الحمام حتى محطة الضبعة طبقًا لجداولهم المجدولة في يناير 2023.

ويترتب على ذلك تعديل موعد قطار 299 (مرسى مطروح - محرم بك )، على أن يقوم من محطة مطروح الساعة 3.10 عصرًا ويصل محطة محرم بك الساعة 9.20 مساءً طبقًا للجدول المرفق خلال تلك الفترة لحين نهو الأعمال.