"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا قاعدتَي الشدادي والرميلان الأميركيتين في سوريا

كشفت "المقاومة الإسلاميّة في ​العراق​"، في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوّات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصّهيوني بحقّ أهلنا في ​غزة​، هاجم مجاهدونا قاعدة الشدادي المحتلّة في ​سوريا​، برشقة صاروخيّة"، مؤكّدةً "استمرارها في دكّ معاقل العدو".

وأعلنت في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق هاجموا قاعدة الرميلان المحتلّة في سوريا، بواسطة الطّيران المسيّر".