"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا قاعدتَي الشدادي والرميلان الأميركيتين في سوريا

كشفت "المقاومة الإسلاميّة في العراق"، في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوّات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصّهيوني بحقّ أهلنا في غزة، هاجم مجاهدونا قاعدة الشدادي المحتلّة في سوريا، برشقة صاروخيّة"، مؤكّدةً "استمرارها في دكّ معاقل العدو".
وأعلنت في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق هاجموا قاعدة الرميلان المحتلّة في سوريا، بواسطة الطّيران المسيّر".
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