"كتائب القسام": الاشتباك مع 5 جنود إسرائيليين شرق مخيم البريج والقضاء عليهم

ذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مجاهدينا تمكّنوا من الاشتباك مع قوّة صهيونيّة راجلة مكوّنة من 5 جنود، من نقطة الصّفر بالأسلحة الرشّاشة والقنابل اليدويّة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة"، لافتةً إلى أنّ "مجاهدينا أكّدوا الإجهاز عليهم، وعادوا إلى قواعدهم بسلام".
وكانت قد أفادت في وقت سابق، بـ"أنّنا استهدفنا دبّابة ميركافا صهيونيّة بقذيفة "الياسين 105"، شرق مخيم البريج".
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