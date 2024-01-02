"كتائب القسام": الاشتباك مع 5 جنود إسرائيليين شرق مخيم البريج والقضاء عليهم

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مجاهدينا تمكّنوا من الاشتباك مع قوّة صهيونيّة راجلة مكوّنة من 5 جنود، من نقطة الصّفر بالأسلحة الرشّاشة والقنابل اليدويّة شرق مخيم ​البريج​ وسط ​قطاع غزة​"، لافتةً إلى أنّ "مجاهدينا أكّدوا الإجهاز عليهم، وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

وكانت قد أفادت في وقت سابق، بـ"أنّنا استهدفنا دبّابة ميركافا صهيونيّة بقذيفة "الياسين 105"، شرق مخيم البريج".