كنعان: طالبنا بصرف الاعتمادات وتبلغ 23 الف مليار بشكل متوازن وأن تكون الأولوية للمستشفيات الحكومية

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة اللجنة، الى أن "المواطن يحتاج إلى رعاية صحية غير قادر على كلفتها لذلك طالبنا بصرف الاعتمادات وتبلغ 23 الف مليار بشكل فاعل ومتوازن وأن تكون الأولوية للمستشفيات الحكومية".
ولفت كنعان، الى أن "المبلغ المرصود للضمان الاجتماعي أقل من المطلوب ويجب استمرار تقديم الخدمة وتحسين وضع المؤسسات التابعة للدولة بدل تركها تهترىء"، مؤكداً أنه "اذا تأمن النصاب اليوم بعد الظهر وغدا قبل الظهر وبعده نكون شارفنا على انهاء عملنا في موازنة ٢٠٢٤ لرفع تقريرنا الاسبوع المقبل الى رئاسة مجلس النواب".
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