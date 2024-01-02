الأرصاد الجوية: طقس متقلب وماطر أحيانًا اعتبارًا من اليوم وحتى مساء غد

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​الطقس​ متقلّب وماطر أحيانًا اعتبارًا من اليوم الثّلثاء وحتّى مساء غد الأربعاء، ليعود فيتقلّب مجدّدًا تحت تأثير منخفض جوّي محدود الفعاليّة متمركز بين ليبيا ومصر، ويقترب تدريجيًّا نحو الشّرق، ويستمرّ حتّى مساء يوم الجمعة؛ إذ ينحسر تأثيره ويستقرّ الطّقس"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر كانون الثّاني يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 9 و17 درجة في ​طرابلس​، وبين 3 و13 درجة مئويّة في ​زحلة​".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في ​لبنان​ اليوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم، بسحب متوسّطة ومرتفعة، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، وتنشط الرّياح لتلامس الـ60 كلم/س. كما تتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرّقة خاصّةً في المناطق الشّماليّة، ومن المتوقّع أن تشتدّ أحيانًا خلال اللّيل".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتلامس معدّلاتها. تتساقط أمطار متفرّقة ومتقطّعة، ومن المتوقّع أن تشتدّ أحيانًا خاصّةً في المناطق الشّماليّة، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة؛ كما تتساقط بعض ​الثلوج​ على ارتفاع 2100 متر وما فوق".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الدّاخل وعلى المرتفعات، ويتكوّن الضّباب على الجبال، وتتساقط أمطار متفرّقة أحيانًا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة؛ مع انفراجات واسعة خلال النّهار".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم إلى غائم جزئيًّا، مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرّقة أحيانًا، مع احتمال حدوث برق ورعد خاصّةً خلال الفترة الصّباحيّة؛ ورياح ناشطة تلامس الـ70 كلم/س شمالًا. كما تتساقط الثّلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر وما فوق، وتنحسر الأمطار اعتبارًا من المساء، ويتحسّن الطّقس تدريجيًّا".

كما أضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة وناشطة أحيانًا اعتبارًا من بعد الظّهر، سرعتها بين 20 و60 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على الجبال بسبب الضّباب اعتبارًا من بعد الظّهر، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و85%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج إلى مائج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".