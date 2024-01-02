"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "هدوءًا مشوبًا بالتّرقّب والحذر الشّديدَين، يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري وحتّى مزرعة السلامية- حلتا- راشيا الفخار- العرقوب ومزارع شبعا في قضاء حاصبيا، وذلك بعد ليل عنيف من القصف المدفعي والصّاروخي المتبادل بين "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، الّتي وسّعت دائرة اعتداءاتها ضدّ المناطق المحرّرة".
وأشار إلى أنّ "تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع الإسرائيلي فوق المنطقة، منفّذةً طلعات استكشافيّة على علو منخفض، وصولًا حتّى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفاح، خاصّةً فوق تلال عرمتى، الريحان، الأحمديّة وجبل صافي".
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