الاب نصر: الإيجابيات الموجودة بقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يقابلها سلبيات كبيرة

اكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنهم "مع انصاف المعلم المتقاعد"، مشيرا الى أن "هذا المعلم لا يزال الفئة المظلومة بهذا البلد".

وشدد في حديث تلفزيوني اننا "نريد أن يأخذ صاحب الحق حقّه"، لافتا الى اننا "مقتنعين بأنه يجب أن نقوم بمبادرة معيّنة بإتجاه هذا المعلم المتقاعد الذي أفنى حياته بالتعليم".

وأشار الى أن "الإيجابيات الموجودة في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية يقابلها سلبيات كبيرة وأضرار إن على المعلم وإن على الأهل وعلى المؤسسات التربوية"، موضحا أن "هذا القانون يتضارب مع قوانين أخرى، فهناك القانون 515 الذي يمنع التقاضي بالدولار ويأتي هذا القانون ليشرع محسومات على ما هو ممنوع من حيث المبدأ".

وذكر ان "هناك مشاكل في صندوق التعويضات، فهناك قانون يلزم صندوق التعويضات بتقاضي كل الاشتراكات بالعملة اللبنانية ولا يعطي المتقاعدين أي تعويض أو أي تقاعد الا على أساس سلسلة الرتب والرواتب"، لافتا الى أن "هناك عواقب وتداعيات مالية لهذا القانون، فهناك فئة معيّنة ستتحملها إما الأهل وإما المعلم".