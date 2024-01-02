بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر كانون الاول 2023

أعلن معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الاول 2023.
البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.641 بيان جمركي
البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 15 بيان جمركي
البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 829 بيان جمركي
البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 428 بيان جمركي
البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.369 بيان جمركي
البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.619 بيان جمركي
البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 70 بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مواد معقمة ومطهرة (1)، مواد تنظيف (3)، مستحضرات تجميل (2)، شحم تزليق (1)، اجهزة طاقة (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (51)، اجهزة وادوات تلحيم (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (10).
البيانات غير المطابقة هي نوعان:
البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 67 بيان جمركي
البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيان جمركي
وهي مفصّلة على الشكل التالي:
مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان – 750 قطعة - الصين – مرفأ طرابلس/منظف سائل- تلوث جرثومي – 1452 كغ - مصر – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل- نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %4.8 – 756 كغ – المانيا – مرفأ بيروت.
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