أستاذ في علم الزلازل: احتمالات حدوث تسونامي بعد زلزال اليابان أصبحت أقل مع تراجع قوة الهزات الارتدادية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد “صلاح الحديدي” الأستاذ في علم الزلازل، أن احتمالات حدوث تسونامي بعد زلزال اليابان أصبحت أقل مع تراجع قوة الهزات الارتدادية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن التسونامي يمشي بسرعة 800 كم في الساعة، وهو ما يعني أن فرصة حدوثه بعد الزلزال الذي ضرب اليابان أصبحت ضئيلة.

وقد أعلنت اليابان حالة التأهب بعد أن أدى زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب المنطقة الوسطى إلى إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وطُلب من الناس الفرار إلى مناطق مرتفعة على طول مئات الكيلومترات من ساحل بحر اليابان وقالت التحذيرات الرسمية إن الأمواج في بعض الأماكن قد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار.

وقالت السلطات إنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل في المواقع النووية في المنطقة المتضررة.