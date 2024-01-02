مسؤول الإعلام والتعبئة في حركة فتح: مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة أصدرته وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وتكشّفت أوراقه منذ اليوم الأول للحرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مسؤول الإعلام والتعبئة في مفوضية حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن مشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أصدرته وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وكشفت عنه القوات الإسرائيلية منذ اليوم الأول في حربها على غزة.

وأوضح أن مشروع تهجير الفلسطينيين هو مشروع ترفضه منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسهم السلطة، إضافة إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وأرض أجداده.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة، خوفا من محاسبته في الداخل الإسرائيلي.