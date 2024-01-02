أستاذ في الدراسات الدولية: “نتنياهو” منسلخ عن الواقع ويحاول احتواء اليمين المتطرف بشأن غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “أيمن يوسف” أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” منسلخ تماما عن الواقع والحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القوات الإسرائيلية لم تستطع أن تحقق أهدافها من الحرب التي تشنها على قطاع غزة بعد مرور أكثر من 80 يوما على الحرب.

وأوضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد أن يغطي على فشله الأمني والاستخباراتي بقتل النساء والأطفال في قطاع غزة.