قوى الأمن عممت صورة 3 سوريين نفذوا عشرات عمليات السرقة من داخل المنازل في جبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "​شعبة المعلومات​ تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل المنازل بواسطة التّسلُّق، في العديد من مناطق ​جبل لبنان​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، كُلِّفَت القطعات المختصّة في الشّعبة المباشرة بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد هويّة أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تبيّن أنّ أفراد العصابة يستخدمون في عمليّاتهم سيّارةً نوع "نيسان سانترا" لون أبيض، وتوصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّتهم، ومن بينهم كلّ من: "أ. ف." (من مواليد عام 1988، سوري)، "م. س." (من مواليد عام 2003، سوري) و"م. ق." (من مواليد عام 2004، سوري)".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتاريخ 2023-12-28، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيفهم بعمليّة متزامنة في محلّتَي ​المعاملتين​ و​جبيل​، وتمّ ضبط سيّارة الـ"نيسان"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بالاشتراك مع آخرين، بتنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل المنازل في مناطق ​كسروان​، جبيل و​المتن​، بواسطة التّسّلق وذلك في ساعات الفجر الأولى، بعد التّأكّد من نوم قاطنيها، مستَخدِمِين السّيّارة المذكورة حيث كانوا يسرقون كلّ ما يتوفّر لهم؛ بالإضافة إلى محاولات عدّة باءت بالفشل".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا المرجع المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين"، لافتةً إلى أنّ "بناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوفين، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعمالهم الاتصال على الرّقم 513732-01، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".