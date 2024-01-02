انت الان تتابع خبر تركيا تتخذ موقفا من كاسحات الألغام البريطانية المتجهة الى أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات بإدارة رئيس الجمهورية التركية في بيان: "ما صرحت به بعض وسائل الإعلام بأنه تم السماح لسفن كشف الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، بالمرور عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود غير صحيح".وأضاف: "تركيا أغلقت المضائق أمام السفن الحربية التابعة للأطراف المتحاربة (روسيا وأوكرانيا) وفقا للمادة 19 من اتفاقية مضيق مونترو".

ويشار إلى أنه "منذ عام 1936، نفذت تركيا اتفاقية مونترو بشكل محايد وصارم وحافظت على تصميم ثابت وموقف مبدئي طوال هذه الحرب لمنع تصعيد التوترات في البحر الأسود".

وتابع البيان القول: "تم إبلاغ حلفائنا بأن كاسحات الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا لن تكون قادرة على المرور عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود طالما استمرت الحرب".