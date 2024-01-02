انت الان تتابع خبر السومرية تنشر قائمة المحافظات المشمولة بعطلة الأربعاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحتى لحظة كتابة الخبر أعلنت 6 محافظات عن تعطيل الدوام الرسمي بدوائرها يوم غد بمناسبة ذكرى اغتيال "قادة النصر".

ادناه المحافظات:

واسط

الديوانية

المثنى

كركوك

البصرة

بابل

وفي 3 كانون الثاني 2020 نفذت طائرة مسيرة أمريكية غارة جوية استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع الى الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.

