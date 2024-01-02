هزات قوية تضرب المغرب صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل البحر الأبيض المتوسط، اليوم الثلاثاء، بأن زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر وقع في الساعة 8:37 صباحًا في عدة مناطق في مدينة بني ملال في المغرب.

ووفقًا المركز الأوروبي لرصد الزلازل البحر الأبيض المتوسط، كان مركز الزلزال على بعد 52 كيلومترًا جنوب مدينة بني ملال و24 كيلومترًا شمال غرب مدينة إفران، وتم تحديد عمق الزلزال عند 10 كيلومترات، وتم تحديد الموقع عند 31.881 درجة شمالًا و 6.484 درجة غربًا.

وشعر سكان مناطق متعددة بين أزيلال وخنيفرة بالهزة، ووصفوها بأنها "قوية".

ويأتي هذا الزلزال في غضون أسبوع واحد تقريبًا من وقوع زلزال آخر بقوة 3 درجات ضرب منطقة وادر زم الأسبوع.

كما أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجات على مقياس "ريختر"، صباح اليوم الثلاثاء، بإقليم "أزيلال" وسط المغرب.

وأوضح المعهد -في بيان- أن "هذه الهزة وقعت في تمام الساعة الثامنة و37 دقيقة و51 ثانية صباحًا (توقيت جرينيتش+1)"، مشيرًا إلى أن "هذه الهزة الأرضية، التي حدد موقعها بمنطقة أيت محمد بإقليم أزيلال، سجلت على عمق 13 كيلومترات".