الدين الخارجي لمصر يتراجع بنحو 206 ملايين دولار في الربع الثالث من

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 206 ملايين دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي على أساس ربع سنوي، للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط المنشورة على موقعها الإلكتروني، تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 164.522 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو.

كان الدين الخارجي لمصر انخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 633 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس الماضي، ليصبح مجمل التراجع خلال 6 شهور 839 مليون دولار.

لكن على أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.5 مليار دولار بنسبة 6.1% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية سبتمبر 2022 عندما سجل 154.98 مليار دولار، وفق بيانات أرشيفية منشورة على موقع البنك المركزي.