زراعة حيوية دون كيماويات.. تفاصيل تفقد سويلم "مشروع مستقبل مصر" ومزرعة بغرب الدلتا -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، اليوم الثلاثاء، العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير .

وتفقد سويلم والعقيد الغنام المزرعة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الواقعة على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي بغرب الدلتا.

وأعرب وزير الري عن سعادته بما شاهده أثناء زيارة المزرعة، والتي تُعد نموذجاً ناجحاً للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة؛ مما يحافظ على البيئة ويرفع من العائد الاقتصادي للزراعة، مشيرًا إلى أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر والمركز القومي لبحوث المياه؛ يهدف إلى تعظيم إنتاجية وحدة المياه .

جدير بالذكر أن مزرعة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تقوم بزراعة محاصيل البطاطس وقصب السكر والفراولة والفاصوليا بإنتاجية مرتفعة؛ حيث تتم الزراعة بتقنية "الزراعة الحيوية" دون استخدام أي كيماويات، كما يتم استخدام المخلفات الناتجة عن عملية الزراعة وإعادة تدويرها؛ لاستخدامها في تسميد التربة الزراعية للحفاظ على البيئة وتقليل استخدام الأسمدة الآزوتية، وتتم تجربة زراعة بعض المحاصيل باستخدام مياه ذات ملوحة أعلى من المعتاد، وقياس الإنتاجية المحصولية الناتجة عن كل محصول.