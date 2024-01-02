"القسام": استهدفنا دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس

أعلنت كتائب "القسام"ـ الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "استهداف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس".

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