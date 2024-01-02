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"حزب الله": استهدفنا موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة

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أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 2-1-2024 موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏ ‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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