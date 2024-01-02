"حزب الله": استهداف موقع ‏السمّاقة في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة

كشف الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء، موقع ‏السمّاقة في ​مزارع شبعا​ اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصاروخيّة؛ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وكان قد أعلن الإعلام الحربي، منذ بعض الوقت، أنّ "‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 03:00 أيضًا، موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".